ثناء حجازي: كلية الخدمة الاجتماعية حريصة على إخراج جيل يعي أهمية المشروعات الصغيرة

أكدت الدكتورة "ثناء حجازي" وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، أن الجامعة وكلية الخدمة الاجتماعية تهتم بدعم الطلاب وتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل ليستطيع النهوض بالبلاد.



وجهت "حجازى" من خلال "صدى البلد" دعوة لطلاب الكلية لمعرفة ما ريادة الأعمال وكيفية صناعة مشروع صغير وتطويره، مشيرة إلى أنه جارى التعاون مع وزارة الاستثمار و جهاز المشروعات الصغيرة لتقديم ورش عمل لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية لتأهيلهم لسوق العمل.



الجدير بالذكر أن كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان استضافت اليوم ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا بقاعة الأستاذ الدكتور أحمد كمال بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بعين حلوان.



