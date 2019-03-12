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تعليم

تعليم دمياط يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:50 م
تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى
دمياط زينب الزغبي
كرم اليوم "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة "رحاب حمدى محمد دويدار" من مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بإدارة دمياط الجديدة، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بامتياز وتصعيدها للتصفية على مستوى الوطن العربي، في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للمرحلة الثانوية.

كما كرم "سويلم" الطالب عبد الرحمن سعد مجد، لحصوله على المركز التاسع بنفس المسابقة للمرحلة الإعدادية.

وتقدم سويلم بالشكر والتقدير لفاطمة الأعصر معلمة اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية ومشرفة المسابقة، ووجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير للطلاب الفائزين و لنجوى الجمل موجه عام اللغة العربية، متمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم، وبذل أقصى ما فى وسعهم للتقدم والنجاح.

وأشاد "سويلم" بمدى تألق الطلاب وتميزهم، مؤكدًا على أنهم نواة لمستقبل باهر محافظا على لغتنا الجميلة، موجهًا التحية إلى كل أب وأم ومعلم ساهم في دعم هؤلاء الطلاب.

كان ذلك بحضور لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام وعبد الرازق الزيني مدير عام الخدمات ونجوى الجمل موجه عام اللغة العربية وسعد مجد موجه عام المكتبات وشوقي البخومي موجه أول اللغة العربية وأحمد عامر موجه اللغة العربية.

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