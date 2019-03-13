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تعليم

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التوجيه المهني بنظم التعليم بحضور خبراء أجانب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:01 ص
مؤتمر التوجيه المهني
مؤتمر التوجيه المهني
ياســـمين بدوي
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر عمل "الطرق المختلفة في تقديم التوجيه المهني بنظم التعليم" ، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال التعليم الفني، ومسئولين بوزارة التربية والتعليم، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس جامعة حلوان، وأساتذة بالجامعة.

ويشارك المؤتمر الذي ينظمه مشروع دعم التشغيل التعاون المصرى الألماني، لليوم الثانى بالتعاون مع جامعة حلوان، وتحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، مجموعة من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، في مقدمتهم، الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، نائبا عن الدكتور محمد مجاھد نائب وزير التربية والتعليم الفنى.

كما يشارك الخبراء الأجانب والمحليين فى مجالات التعليم العالى والتعليم الفني أبرزهم؛ الدكتور رونالد جي سلطانة، مدير المركز الأورومتوسطي للأبحاث التربوية، وأستاذ بجامعة مالطا، و الدكتور مانویل دیبونو، محاضر أول بمركز دراسات العمل بجامعة مالطا، وزمیل مساعد بالجمعیة البریطانیة لعلم النفس،و عماد حلمي الخبير في مجال التوجيه المهني، والدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان النشار، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا والبحوث متعددة التخصصات، والدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

ويعتبر المؤتمر واحد من سلسلة من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية التى تقوم بها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة حلوان، وهيئة(GIZ) الألمانية فى إطار التعاون على طرح برنامج بينى للدراسات العليا مراحل الدبلوم والماجستير بعنوان "الإرشاد والتوجيه المهني، تشترك فيه تخصصات من كليات التربية والآداب قسم (علم النفس والأنثروبولوجي)، والتجارة وإدارة الأعمال.

ويهدف إلى طرح العديد من الموضوعات بمجال أنشطة الإرشاد والتوجيه المهنى، وتدريب أعضاء هيئة التدريس من الكليات السابق ذكرها سواء من جامعة حلوان أو خارجها على تدريس مقررات خاصة بالبرنامج البيئى (الإرشاد والتوجيه المهنى).

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