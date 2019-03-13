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رياضة

أهداف كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
أحمد هاني
قاد كريستيانو رونالدو، فريق يوفنتوس، للتأهل إلى دور الـ8 على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل "هاتريك" كريستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو الهدف الأول في الشوط الأول بعد كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي ليسددها رأسية قوية في شباك أوبلاك، وسجل الهدف الثاني بعد كرة عرضية سددها برأسه وتصدى لها أوبلاك ولكنها كانت تخطت خط المرمى.

وجاء الهدف الثالث والقاتل لـ يوفنتوس عبر "الدون" كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تصدى لها النجم البرتغالي وسددها صاروخية في الزاوية اليمني.

وحقق يوفنتوس "ريمونتادا" بعد أن خسر على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بهدفين دون رد ضمن مباراة الذهاب.

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