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بين الناس

مواطن يشكو من سوء الخدمة في سنترال بشتيل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:45 ص
صورة ٱرشيفية
صورة ٱرشيفية
كريم ناصر
بعث "محمد حناوي" أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سوء الخدمة فى سنترال بشتيل بمحافظة الجيزة.  

وأوضح "محمد" أن منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة تعانى من عدم انتظام الخدمة بسنترال المصرية للاتصالات التابع لها، بالإضافة إلى سوء تعامل الموظفين به مع الأهالى ما لا يوفر حياة آدمية لسكان المنطقة.

وأشار إلى أنه تم ابلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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