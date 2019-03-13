مواطن يشكو من سوء الخدمة في سنترال بشتيل

بعث "محمد حناوي" أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من سوء الخدمة فى سنترال بشتيل بمحافظة الجيزة.





وأوضح "محمد" أن منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة تعانى من عدم انتظام الخدمة بسنترال المصرية للاتصالات التابع لها، بالإضافة إلى سوء تعامل الموظفين به مع الأهالى ما لا يوفر حياة آدمية لسكان المنطقة.





وأشار إلى أنه تم ابلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



