وزير الزراعة:1500 مشارك في الاسبوع العلمي الافريقي بمصر

قال الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إنه لاول مرة سيتم عقد الاسبوع العلمي الافريقي في شمال افريقيا "فارا"، بمصر لافتا إلي أن ذلك سيفتح مجالا جديدا لمشاركة مصر في تشكيل ونظم الغذاء في القارة السمراء.



واضاف الوزير، ان الاسبوع سيستمر لمدة 4 ايام بمشاركة 1500 مشارك ومشاركة، مشيرا الى ان الاسبوع العلمي الزراعي يعقد كل 3 سنوات ويجمع الأطراف المعنيين بالعلوم الزراعية الافريقية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير بمقر وزارة الزراعة للاعلان عن استضافة مصر للمؤتمر وبمشاركة وفد أفريقي.

