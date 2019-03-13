مناورات عسكرية إسرائيلية في مطار دوف ومنطقة بيت شيمش.. اليوم

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيجري صباح اليوم، الأربعاء، مناورات عسكرية، في مطار دوف العسكري القريب من تل أبيب ومنطقة بيت شيمش.



وقالت القناة العبرية، إن التدريبات ستنتهي خلال ساعات ما بعد الظهر، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة لقوات الجيش، وسيسمعون أصوات انفجارات.



ونقلت القناة السابعة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التدريبات معد لها مسبقا، وهي جزء من خطة التدريبات العامة للعام 2019، وهدفها الحفاظ على كفاءة الجنود القتاليّة".



وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية، ستجري اليوم تدريبات أمنية بمنطق بيت شميش، ستستمر حتى ساعات ما بعد الظهر، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة لمركبات الشرطة.