ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مقالات

وللداخلية مهام أخرى

فتحي سليمان

فتحي سليمان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:42 م
"بصبر واحترام، بسرعه وإنجاز، في سهولة ويسر"، عبارات لطالما ضمتها الخطابات الدورية للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار توجيهاته العليا، وتكليفاته المشددة، ضمن استراتيجيته الأمنية في مساعدة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلًا عما يتحمله الجهاز الأمني من تأمين داخلي، ومواجهة الجريمة بشقيها السياسي والجنائي، بالإضافة إلى جمع السلاح والمخدرات والممنوعات من قبضة حائزيها.

الحقيقة أن الجهاز الأمني المصري، ووزارة الداخلية، كونها الأكبر في الشرق الأوسط، تتحمل أعباء كثيرة جدًا، نادرًا ما تحدث في دولة متقدمة، أو حتى نامية، فتداخل الشرطة المدنية في المصالح الخدمية بكل أشكالها، لا يخفى على أحد، بداية من استخراج شهادة الميلاد للمواطن حتى إصدار شهادة وفاته، مرورًا بجواز سفره وبطاقته الشخصية، وحماية سلعه التموينية، وإصدار رخصة مروره، ووثيقة سفره، وتصريح عمله بالخارج، إلى آخر قائمة الخدمات الكبيرة.

فاتورة تقديم الخدمات للمواطنين، عبء إضافي كبير يتحمله الجهاز الأمني، بصبر، وتفان، وإتقان، مع أن الجميع يعلم صعوبة التعامل مع الجماهير، على اختلاف وتفاوت دراجتهم التعليمية، والثقافية، والاجتماعية.

ولطالما صدرت التعليمات بضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان، وتيسيير الخدمات، وتسهيلها لراغبيها، ففي قطاع الأحوال المدنية مجرد أن تطأ قدماك المبنى الكبير في ميدان العباسية، ستجد نفسك كأنك في خلية نحل، الجميع يأتون مبكرًا، ويأدون أدوارهم الموكلة إليهم، على أكمل وجه، بداية من مكتب المساعد أول اللواء طارق الأعصر مدير القطاع، مرورًا بطاقم مكتبه، وصولًا إلى جميع مباني السجلات المدنية على مستوى الجمهورية، التي تصدر لها التعليمات غالبًا باستمرار مواعيد العمل إلى ما بعد العاشرة مساءً، في المواسم المرتبطة بطلبات مزيد من الإصدارات، كالتقديم على الكليات العسكرية، والجامعات، ومسابقات التعيين، ومواعيد الدراسة، وغير ذلك.

لا يختلف الأمر كثيرًا في الطابق الثاني بمبنى مجمع التحرير، حيث مكتب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يقود اللواء مصطفى العدوي مساعد الوزير سفينة العمل بنظام تقني ومهني ذكي، ومنجز، لا يسع المواطن عقب حصوله على خدمته إلا أن يتوجه شكرًا وامتنانًا على ذلك التطور والأداء في العمل.

ولأن التكليفات واحدة، والتوجيهات صارمة، تتشابه الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، مع باقي قطاعات الوزارة وإداراتها ومصالحها في سرعة تأدية الخدمة، وتسهيلها، وفك الازدحامات ومتابعة سير الطرق.

ولا يقتصر دور رجال الشرطة في تلك القطاعات على تقديم وتسهيل الخدمات فحسب؛ ولكن هناك إدارة ملحقة بكل قطاع تُسمى "إدارة البحث الجنائي"، لمتابعة أداء الموظفين، ومراقبة عملهم ومعاملتهم للمواطنين.

تحية فخر وامتنان، لهؤلاء الرجال الذين يعملون في صمت لا يألون جهدًا ولا يدخرون وقتًا لا يقصرون أو يتباطأون أو يتوانون عن تأدية واجبهم المكلفون به، فكل الشكر والتقدير لهم، كل بأسمه ولقبه ومكانه ومكانته.

ترشيحاتنا

صدمة لـ الحضري .. الإصابة تلاحق الحارس التاريخى وتبعده عن المباريات

ترامب يفتح النار على حاكم كاليفورنيا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

دليلك الكامل لتخزين ملابس الشتاء.. 4 حيل طبيعية للتخلص من الرائحة المنبعثة.. وعناية خاصة للجواكت الجلد والأحذية الشامواه

جروس يستقر على رباعي دفاع الزمالك في مواجهة نصر حسين داي

جوارديولا يتمنى خروج محمد صلاح ورفاقه أمام بايرن ميونخ

رسميا.. لجنة الملاعب تختار 6 إستادات لـ أمم أفريقيا 2019

جماهير الأهلى تبعث رسالة مؤثرة لـ جوزيه بعد مؤازرة الفريق في التتش

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم .. فيديو

المقاولون يجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة إلى الجزائر

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار إلى إيطاليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو
أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟