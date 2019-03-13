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بين الناس

قارئ يطالب بسرعة تطهير مياه الصرف بعين شمس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:47 م
مياه الصرف بعين شمس
مياه الصرف بعين شمس
احمد قطب
أرسل القارئ محمد عادل ، المقيم مؤسسة الزكاة عين شمس بمحافظة القاهرة ، رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، يشكو فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بمنطقة شارع بدر الإسلام وجميع الشوارع المحيطة بمؤسسة الزكاة عين شمس.

وناشد عادل فى رسالته المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على سرعة تطهير مواسير الصرف وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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