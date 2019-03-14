موجز البلد.. السيسي: مصر تدعم جهود السلام بجنوب السودان.. وwifi مجانا في أمم أفريقيا‎

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





من بين هذه الأخبار.. ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلقاء الوفد الجنوب سوداني، برئاسة توت جاتلوك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لدعم الأشقاء في جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك المشاركة في تطوير مختلف القطاعات التنموية الوطنية لما فيه خير الشعب الجنوبي الشقيق.



