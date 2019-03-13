رانيا علواني: زيارة مركز القلب للتعرف على أحدث الأجهزة العالمية.. فيديو

استقبل مركز قلوب الرياضيين العالمي، بأحد المستشفيات، اليوم الأربعاء ، وفدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطلاع على التجهيزات العالمية بالمركز المختص بفحص القلب الرياضي.



وقالت رانيا علواني فى تصريحات لقناة النادي الأهلي ، إن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وجه بزيارة المركز، للاطلاع على إمكانياته وتقدير الاستفادة التي تعود على النادي وأبنائه من التعاون مع المركز في الحفاظ على صحة اللاعبين.



وأضافت: "زيارة مركز القلب جاء من أجل التعرف على احدث الاجهزة لمساعدة فرقنا الرياضية، وتجنب الاصابات المتكررة لفريق الكرة ، و بناء أجيال رياضية قوية داخل جدران النادي الأهلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية".