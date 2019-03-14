ترامب: فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ليس "في عجلة من أمره" لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، مشددًا على أنه يريد "اتفاقًا جيدًا" قبل كل شيء.





ونقلت قناة (الحرة) الفضائية، اليوم الخميس، عن الرئيس ترامب في تصريح بالبيت الأبيض قوله "إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فلن نبرم" اتفاقا، مشيرا إلى أن هناك "فرصًا جيدة جدًا" لتوصل البلدين إلى اتفاق.





وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية في وقت سابق لمناقشة الخطوات التالية في المحادثات التجارية؛ فيما أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني.





وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي لمناقشة "مسائل رئيسية" متعلقة بالتجارة.



