رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة المنوفية وتتسبب في حجب الرؤية

تشهد مدن محافظة المنوفية والطرق السريعة هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، مما تسبب في حجب الرؤية علي الطرق السريعة



وانتشرت اللجان المرورية علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالمحافظة لإرشاد السيارات للإلتزام بالسرعة المقررة قانونا تجنبا للحوادث والاصطدامات.



يذكر أن محافظة المنوفية تشهد موجة من الرياح الشديدة والمحملة بالرمال والأتربة منذ يومين .