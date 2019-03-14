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حوادث

مباحث القاهرة تكشف لغز مقتل طفلة داخل شقتها بدار السلام

الخميس 14/مارس/2019 - 01:01 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
محمد صبرى
نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض بلاغ بوفاة طفلة فى عمر الزهور داخل شقتها بحارة عبده الشيمى بمنطقة العيسوى بدار السلام ، حيث كشفت التحريات ان والدتها وراء ارتكاب الجريمة لتهديدها بفضح علاقتها غير الشرعية مع عشيقها.

تعود وقائع القضية عندما تلقى قسم دار السلام بلاغا من مفتش الصحة باشتباه فى وفاة طفلة احضرتها أسرتها، واستخراج تصريح دفن بعد أن كشف عن وجود آثار تعذيب واعتداء على جسد الطفلة.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة وتبين من التحريات أن الطفلة ٦ سنوات قد تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدتها ٤٢ سنة، تم ضبط المتهمة .

واعترفت بارتكابها الواقعة بعد ان هددتها بفضح أمرها لوجودها مع عشيقها داخل شقتها بدار السلام ، كما قررت فى اعترافاتها أن طليقها قد انفصل عنها بسبب سوء سلوكها إلا أن طفلتها ظلت مقيمة معها.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهمة.

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