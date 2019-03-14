تقرير نصف سنوي لـ الأعلى للإعلام: انخفاض المخالفات لـ 30 %؜ خلال 2018

كشف التقرير نصف السنوى الذى أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن انخفاض المخالفات الإعلامية بنسبة ٣٠٪ خلال عام ٢٠١٨ .
وانتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد تقريره النصف سنوي عن حالة الإعلام فى مصر، بشقيه المخالفات المهنية وحرية الرأى والتعبير، ويتضمن التقرير 4 فصول، أحدها فصل خاص عن ضمانات حرية الرأى والتعبير فى الإعلام المصرى طبقًا لمعايير محددة.
ويتضمن التقرير فصلًا خاصًا بالمخالفات الإعلامية، وفصلًا ثالثًا عن نشاط المجلس خلال الشهور الستة الماضية، وفصلًا رابعًا عن نشاط لجنة التدريب وتقرير الأمين العام للمجلس.
وأظهر التقرير، أن حجم المخالفات خلال عام 2018 انخفضت بنسبة 30% فى الصحف والشاشات عن العام السابق، لكن لا تزال مشكلة الأخبار مجهولة المصدر تحتل صدارة المخالفات فى الصحف والشاشات بنسبة 44% من نسبة المخالفات ، وتظل السمة الغالبة للسوشيال ميديا هى انتشار الأكاذيب والأخبار المغلوطة فى كثير من المواقع والصفحات ذات المتابعين".