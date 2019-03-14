ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها

الخميس 14/مارس/2019 - 03:55 م
محافظ البحيرة: زراعة
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
جمالات الدمنهورى
ناقش اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة كيفية تفعيل مبادرة "حنجملها" على أرض المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال زراعة 4500 شجرة مثمرة تشمل زيتون - ليمون-رمان - جوافة وإقامة مشتل مجمع للأشجار المثمرة. 

وذلك تفعيلا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "هنجملها" لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمناطق والميادين العامة والمدارس والمصالح والدواوين الحكومية بالمحافظات  وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب وغرس قيم وثقافة الولاء والانتماء  والتعريف باهمية زراعة الأشجار  وضرورتها فى  الحفاظ علي البيئة والعمل على رعايتها لزيادة المساحات الخضراء 

وأعلن وكيل وزارة الزراعة عن دعم المبادرة بعدد 3000 شجرة مثمرة مع توفير السماد المدعم لتلك الأشجار كما قام مسئول نادي روتاري دمنهور بدعم المبادرة بعدد 100 شجرة نخيل

ووجه  المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف علي أعمال التشجير بنطاق المحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وتضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية ونقابة الزراعيين والتربية والتعليم والادارات الزراعية وإدارة الحدائق والمتنزهات مطالبا بتكثيف حملات التوعيه لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها. 

و شدد المحافظ علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالاسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة فى استرداد أملاكه و تكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى والتوابع ورفع مخلفات ناتج التطهير والحفر المتواجده علي جانبي الترع والمصارف وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وكذا الاستفادة من معدات النظافة الجديدة والمكانس والمكابس التي تم تدعيم منظومة النظافة بها. 

واكد المحافظ في نهاية الاجتماع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتأكيد علي إحكام الرقابة والانضباط والالتزام بمتابعة التراخيص واستخراج رخص المباني والالتزام بالاشتراطات البنائية الملزمة لذلك وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على مكافحة كافة أشكال الفساد . 

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة و حازم الأشموني - السكرتير العام المساعد و محمد قبطان - منسق عام مبادرة هنجملها والدكتور ماهر أبو جبل من نقابة المهن الزراعية 
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها
محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها

ترشيحاتنا

أبو العينين يهنئ المهندس كامل الوزير بعد تولي حقيبة النقل

بعد صحة الموقف الكونغولي.. مصر خارج منافسات كأس العالم للسلة رسميا

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل

سقوط تشكيل عصابي يتزعمه موظفون بميناء العين السخنة في قبضة الرقابة الإدارية

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

على رأسهم محمد صلاح.. 6 لاعبين عرب في نهائيات دوري الأبطال.. تعرف عليهم

سقوط ضحية في حادث انهيار منزل بطنطا.. وإنقاذ حياة 6 آخرين

الكاف يحدد شروط حضور قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019

لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

الحلفاوي عن غياب الأهلي عن البطولة العربية: القرار إجباري

ريال مدريد يتعاقد مع أولى صفقاته بعد قدوم زيدان

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

فيديو

محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين
مميش: نعد القيادة السياسية ببذل أقصى جهد لدفع عجلة التنمية .. فيديو
بحوث المياه: نعمل على نقل الخبرة المصرية لأفريقيا .. فيديو
محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟