محافظ البحيرة: زراعة 4500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة حنجملها

ناقش اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة كيفية تفعيل مبادرة "حنجملها" على أرض المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال زراعة 4500 شجرة مثمرة تشمل زيتون - ليمون-رمان - جوافة وإقامة مشتل مجمع للأشجار المثمرة.





وذلك تفعيلا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "هنجملها" لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمناطق والميادين العامة والمدارس والمصالح والدواوين الحكومية بالمحافظات وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب وغرس قيم وثقافة الولاء والانتماء والتعريف باهمية زراعة الأشجار وضرورتها فى الحفاظ علي البيئة والعمل على رعايتها لزيادة المساحات الخضراء





وأعلن وكيل وزارة الزراعة عن دعم المبادرة بعدد 3000 شجرة مثمرة مع توفير السماد المدعم لتلك الأشجار كما قام مسئول نادي روتاري دمنهور بدعم المبادرة بعدد 100 شجرة نخيل





ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف علي أعمال التشجير بنطاق المحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وتضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية ونقابة الزراعيين والتربية والتعليم والادارات الزراعية وإدارة الحدائق والمتنزهات مطالبا بتكثيف حملات التوعيه لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها.





و شدد المحافظ علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالاسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة فى استرداد أملاكه و تكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى والتوابع ورفع مخلفات ناتج التطهير والحفر المتواجده علي جانبي الترع والمصارف وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وكذا الاستفادة من معدات النظافة الجديدة والمكانس والمكابس التي تم تدعيم منظومة النظافة بها.





واكد المحافظ في نهاية الاجتماع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتأكيد علي إحكام الرقابة والانضباط والالتزام بمتابعة التراخيص واستخراج رخص المباني والالتزام بالاشتراطات البنائية الملزمة لذلك وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على مكافحة كافة أشكال الفساد .



