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أخبار العالم

سفير روسيا لدى واشنطن يستبعد توصل الأمريكيين لحل وسط بشأن معاهدة الصواريخ

الخميس 14/مارس/2019 - 05:37 م
السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف
أ ش أ
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أنه لا يرجح أن تتوصل واشنطن لحل وسط بخصوص موقفها من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وقال أنتونوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - "إن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن المعاهدة قد أُتخذت قُبيل إعلان واشنطن انسحابها من المعاهدة، حيث أدلى العديد من قادة البحرية الأمريكية بتصريحات تفيد بأن هذه الصواريخ ضرورية من أجل ردع الصين".. مُشيرًا إلى أنه يبدو أن الأمريكيين لن يتوصلوا إلى حل وسط حول هذه المسألة.

وأضاف أن التعامل مع واشنطن عبر استخدام لغة الإنذارات يدعو إلى اليأس، مؤكدًا أن روسيا والولايات المتحدة باعتبارهما قوتين نوويتين عظميين؛ فهذا يحملهما مسؤولية خاصة عن التدابير الأمنية الدولية.

وأوضح قائلًا "نحتاج إلى إجراء مناقشات جدية للغاية على طاولة المفاوضات، ويُفضل عدم وجود وسائل إعلام."

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