الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمباراة شبيبة الساورة

أصبح مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزًا للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتخلص مهاجم الأهلي من الإجهاد فى العضلة الخلفية الذى شعر به اللاعب مؤخرًا وأصبح جاهزًا لمباراة بطل الجزائر.



وشارك مروان محسن مهاجم الفريق فى جزء من تدريبات الكرة اليوم قبل ان يخضع لوحدات تدريبية تأهيلية خفيفة تحت إشراف إليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.



