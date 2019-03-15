تعرف على أسعار الشقق بمنطقة الهرم.. المتر يبدأ من 2300 جنيه

يرصد موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل أسعار الوحدات السكنية بمنطقة الهرم، التي تشهد طلبا متزايدا على العقارات بها، خاصة بعد خطة التوسعات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها بها حاليا وعلى رأسها الممشى السياحى وافتتاح مطار سفنكس وشبكة الطرق العملاقة، وسجل متوسط السعر العام للمتر المربع بالمنطقة 3300 جنيه.



ويبدأ سعر المتر من 2300 جنيه تقريبا فى المتوسط بمنطقة نزلة السمان، ثم منطقة شارع الثلاثينى بمتوسط 2500 جنيه للمتر، وتليها منطقة نزلة البطران بمتوسط 2550 جنيها للمتر.



وترتفع الأسعار لتصل إلى 2650 جنيها بمنطقتى الطالبية والمطبعة، ثم 2950 جنيها للمتر بمنطقتى خاتم المرسلين والمريوطية، يتبعها 3150 جنيها بمنطقة العمرانية، وسجل متوسط سعر المتر بمنطقة مشعل 3350 جنيها.



ويصل متوسط سعر المتر إلى 3450 جنيها بمنطقة التعاون، ثم 3550 جنيها فى منطقة العريش، وسجل سعر المتر فى المتوسط 3800 جنيه تقريبا بمنطقتى الرماية ومدكور.



وسجل المتر 4100 جنيه فى المتوسط بشارع الهرم الرئيسي، تبعه شارع فاطمة رشدى بمتوسط 4350 جنيها للمتر، و4550 جنيها للمتر فى المتوسط بنصر الدين والمساحة، وسجل أعلى متوسط لسعر المتر فى الهرم بشارع ناصر الثورة بقيمة 5300 جنيه تقريبا.