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إياد نصار يكشف عن دوره في فيلم أمريكي

الخميس 14/مارس/2019 - 11:40 م
الفنان إياد نصار
الفنان إياد نصار
كـريـم الخـطيب
كشف الفنان إياد نصار عن دوره في فيلم أمريكي مؤخرا، موضحا أن النظام الأمريكي مختلف عن العربي كثيرا، وكان غير مفهوم بالنسبة له في البداية .

وأضاف «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أن الأمريكان يهتمون كثيرا بالوقت، ودائما يعملون على الاستثمار في الوقت، سواء المنتج او الصناعة بشكل عام.

وأشار «نصار» إلى أن الفنان في امريكا لا يشغله اي شئ إلا دوره فقط، موضحا أنه يجسد دور جنرال يمني في الفيلم.

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