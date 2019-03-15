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فن

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:11 ص
هاني البحيري في Spanish
هاني البحيري في "Spanish Arab fashion"
محمد صبحي
استطاع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري أن يخطف أنظار صناع الموضة الاوربية والعربية، خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي بالمهرجان الأسباني العربي للموضة "Spanish Arab fashion" وذلك داخل قصر ''فران نونيس'' التاريخي الذي تم إنشاؤه عام 1840 بالعاصمة مدريد.

وأشاد كبار مصممي الأزياء من دول اسبانيا وفرنسا والمغرب بتواجدهم في مهرجانا ضخما للموضة يجمعهم بالمصمم المصري العالمي هاني البحيري، وهو ما اثار اعجاب وفخر الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بالبحيري الي تواجدت كضيف شرف للمهرجان وحرصت على توجيه التحية له ومصافحته لقدرته على رفع اسم مصر في المحافل الدولية .

يهدف المهرجان الأسباني للموضة إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، ورفع قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة داخل المجتمع الأوروبي.

وقدم خلاله البحيري أحدث صيحات الموضة العالمية الخاصة لصيف وربيع لعام 2019 / 2020 بحضور السفير المصري بإسبانيا عمر سليم وحرمه اللذان شاركا في تكريم البحيري والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ايقونة الأناقة التي تألقت بسواريه قام بتصميم البحيري لتظهر به خلال اختيارها كرائدة للعمل النسائي في الوطن العربي على صعيد المجال الفني والثقافي بالاضافة الى مصممة الأزياء الإماراتية الشيخة هند القاسمي وسط عدد كبير من مشاهير المجتمع باسبانيا وفرنسا والمغرب.

كما أن المهرجان تقيمه مؤسسة ''فنون وثقافات بلا حدود'' برئاسة سمية أقبيب ، وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية وجاء موافقا لليوم العالمي للمرأة .

وكان البحيري، قد شارك العام الماضي بالدورة الأولي للمهرجان داخل استاد مدريد وقدم عدد من الأزياء التي أبهرت الحضور منها أزياء ملكات مصر القديمة "نفرتيتي" و"كليوباترا" و"حتشبسوت" والذي من المقرر أن يحظى باهتمام كبير من محبي الحضارة المصرية الفرعونية بالإضافة إلى "ديفيليه" لأحدث سواريهات وفساتين الزفاف لعام 2018.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وشارك مؤخرا بأسبوع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن، بالإضافة إلى مشاركته كأول مصمم أزياء مصري في أسبوع الموضة بكازاخستان وانفراده بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم على مدي عامين متتاليين و الذي أثبت من خلاله قدرة صناعة الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور
هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

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هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

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