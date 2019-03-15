مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة كوبري القبة

بعث القارئ "محمد عبد الناصر " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة كوبرى القبة.



وٱوضح " محمد " أن منطقة كوبرى القبة بالتحديد بشارع مصر و السودان تعانى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة خاصة بالقرب من مدرسة النقراشى و ايذائها الاطفال و أثارتها الرعب فى قلوب المارة ليلا ، مشيرا أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



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