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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة كوبري القبة

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:01 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
كريم ناصر
بعث القارئ "محمد عبد الناصر " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة كوبرى القبة.

وٱوضح " محمد " أن منطقة كوبرى القبة بالتحديد بشارع مصر و السودان تعانى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة خاصة بالقرب من مدرسة النقراشى و ايذائها الاطفال و أثارتها الرعب فى قلوب المارة ليلا ، مشيرا أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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