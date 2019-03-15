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أخبار العالم

الشرطة النيوزيلندية تلاحق مهاجمي المسجدين وتحذر من هجوم آخر

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
حسن محرم

كشفت شبكة "نيوز" الإسترالية أن الشرطة في نيوزيلندا تلاحق مسلحين نشطين هاجموا مسجدين في مدينة كريست تشرش، مع مخاوف من شن هجمات أخرى.

وبحسب الموقع فإن العشرات من رجال الأمن يلاحقون عددا من مسلحين مازالوا في حالة فرار، بعد مهاجمتهم مسجدين، في حين يصف شهود بأن الدماء في كل مكان.

وبين الموقع أن المسلحين فتحوا النار على مسجدي "النور" و"المسجد" في المدينة وبداخلهما العديد من المصلين، موضحا أن هناك تقارير بأن 6 على الأقل قد قتلوا.

وطالبت السلطات المواطنين بعدم الخروج من المنازل، كما أغلقت المدارس في المدينة.

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