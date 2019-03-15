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منوعات

لعبة PUBG تتسبب في اعتقال 10 طلاب هنود

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:20 ص
لعبة بابجي
لعبة بابجي
آية جمعة
ألقت الشرطة الهندية القبض على 10 طلاب جامعيين بسبب لعبهم لعبة "بابجي" PUBG، التي وصفها أحد الوزراء بأنها شيطان في كل منزل، بحسب ما ذكرته قناة "تشانيل نيوز إيشا"

ووقعت الاعتقالات يوم الأربعاء (13 مارس) في ولاية غوجارات الغربية، حيث فرضت السلطات المحلية حظرًا صريحًا على PUBG، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن تأثيرها على وسلوك ولغة من يلعبونها.

وقال أمر صادر عن الشرطة المحلية: "بسبب هذه الألعاب، يتأثر تعلم الأطفال والشباب، مما يؤثر على سلوكهم وتصرفهم وخلقهم وطريقة كلامهم".

وصرح روهيت رافال، مسئول آخر بالشرطة لصحيفة إنديان إكسبريس، بأن اللعبة تسببت في إدمان شديد، وكان المتهمون منهمكين للغاية في اللعب حتى أنهم لم يروا الشرطة تقترب. وتم الإفراج عن الطلاب بكفالة في نفس اليوم.

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