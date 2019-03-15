ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دراسة: الشاي الأخضر يساعد على مكافحة السمنة والالتهابات

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:51 ص
الشاى الأخضر
الشاى الأخضر
أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل السمنة وكذلك الالتهابات في الأمعاء.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون تستكمل مع الشاي الأخضر اكتسبت وزنًا أقل بنحو 20 % كانت مقاومتها للأنسولين أقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل بدون الشاي.

وكانت الفئران التي تتغذى على نظام غذائي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر بنسبة 2% تتمتع بصحة أمعاء محسنة، بما في ذلك الميكروبات المفيدة في الأمعاء ونفاذ أقل في جدار الأمعاء وهي حالة تسمى "الأمعاء المتسربة" أكثر من تلك التي تناولت نظامًا غذائيًا بدون تسريب.. وتعد الأمعاء المتسربة مشكلة في الإنسان تساهم في انتشار التهاب منخفض الدرجة.

وقال الباحث الرئيسي ريتشارد برونو، الأستاذ بجامعة ولاية (أوهايو) :"توفر الدراسة دليلًا على أن الشاي الأخضر يشجع نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، وهذا يؤدي إلى سلسلة من الفوائد التي تقلل بشكل كبير من خطر السمنة".

وأضاف أن الشاي الأخضر يحمي أيضًا من حركة السموم الداخلية المكون البكتيري السام من أحشائهم وفي مجرى الدم، كما يرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب والكبد.

ترشيحاتنا

شاهد عيان على حادث مسجد نيوزيلندا: مسلح فتح النار من سلاح ضخم لقتل كل الموجودين

شاهد.. عاصفة ضخمة تضرب أستراليا وتتسبب في قطع الكهرباء عن 25 ألف منزل

الشرطة النيوزيلندية تلاحق مهاجمي المسجدين وتحذر من هجوم آخر

أسامة كمال يوجه رسالة لـ وزير خارجية قطر

محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو.. صور

تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

الصحفيين تقيم سرادق الانتخابات بشارع عبدالخالق ثروت.. صور

اغتيال زعيم أكبر مافيا في أمريكا أمام منزله على طريقة أفلام هوليوود.. فيديو

والدة بطل التايكوندو تروي أصعب موقف خطف قلبها خوفا على ابنها

انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور

مهاجمة مسجد آخر في نيوزيلندا ومقتل 6 أشخاص حتى الآن

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

محمد عنتر يحتفل بعقد قرانه على دنيا الحلو.. صور

مستقبل وطن بكرداسة يكرم الأم المثالية.. صور

فيديو

تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو
تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو
الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة في هذه الأوقات.. فيديو
تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-3-2019.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-3-2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟