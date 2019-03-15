تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، اليوم، الجمعة، تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرًا خاصًا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.



وقالت هبة ماهر إن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران خالي تمامًا من السيارات.



وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة اليوم الجمعة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها،وعدم وجود كثافات مرورية.



وأشار التقرير إلى أن الجميع طالب بالسير بالسرعات المطلوبة تجنبا لحدوث مشكلات.

