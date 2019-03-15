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أصل الحكاية

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:01 ص
شادي عليان شاب مصري
شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
محمد صديق
"لم ينتظر الميري ولم يتمرغ في ترابه، سرح بخيال الطفل واجتهد بدأب الشباب، احتضن حلمه ووضع نصب عينيه، لم تمنعه دراسته للهندسة المعمارية من البعد عن طموحه قيد أنملة، طفل عمره 14 عاما وضع لنفسه مسارا إجباريا وتوقيت زمني يسلكه ليصبح خلال 10 سنوات صاحب بيزنس في مجال الموضة والأزياء.

شادي عليان، شاب مصري عشريني، وصل للعالمية من خلال علامته التجارية Hayden&Co المتخصصة فى مجوهرات المناسبات والأفراح، ولد وعاش حياته فى الكويت، ترك دراسة الهندسة المعمارية من أجل الإعلام، ثم اتجه إلى دراسة تصميم المجوهرات فى بريطانيا، وحصل على دورات تدريبية في فنيات صنع المجوهرات.

استطاع خلال عامين أن يحقق انتشارا بين مصممي وعارضي الأزياء والممثلين المصريين والعالميين، حيث شارك في أسبوع الموضة في نيويورك وباريس، وبدأ مؤخرا عرض منتجاته في مصر في القاهرة والاسكندرية، وخلال الشهرين القادمين سيتم عرض المنتجات في باريس ودول الخليج.

"علاقتي بالأكسسوارات والمجوهرات بدأت من صغري، لإني كنت بقدر أعرف الشخصية اللي قدامي من خلال الأكسسوارات، وأنا في سن 14 سنة كان عندي تارجيت إني يكون عندي بيزنس خاص وأنا عندي 25 سنة" هكذا أوضح شادي عليان قصة ارتباطه بحلمه الذي سعى إلى تحقيقه منذ أن كان طفلا.

وأكد "عليان"، أنه كانت لديه ميول وموهبة في الفاشون بيزنس، وبدأ شغفه تجاه ذلك المجال يزداد حينما وصل إلى سن العشرين، فبدأ يقارن بين ما لديه من خبرة وقراءة في ذلك المجال وما يشاهده على أرض الواقع، قائلا: "لما قارنت خبرتي بالواقع كانت ولا حاجة لإن كل يوم كنت بتعلم حاجة جديدة، وهفضل اتعلم لحد آخر يوم في عمري".

وأضاف: "لما وصلت 24 سنة قررت يكون عندي البيزنس الخاص، وفكرت في اسم للعلامة التجارية اللي هبدأ من خلالها، مضيفا: واجهت صعوبة كبيرة في البداية في عملية البحث عن اسم جديد لإني كنت عايز اسم مختلف، وكان دائما هدفي اعمل حاجة تقوي المرأة ويكون فيها معنى بالمرآة بجد ، حاجة كده عشان لما حد يلبس حاجة من عندي مش هيلبسها بس عشان هي حلوة بس، هيلبسها عشان فيه قصة قوية وراء اسم البراند أو العلامة.

"المرأة القوية التي تلهم المجتمعات كان الهدف من اختيار اسم البراند أو العلامة التجارية"، طبقا لتصريحات "عليان" الذي أكد أن مصدر الإلهام كان إما التاريخ المصري القديم أو التاريخ اليوناني، مشيرا إلى أنه كان يريد اسم سيدة قوبة مثل نفرتيتي أو كليوبانرا، وبعد فترة من المعاناة والبجث توصل إلى سيدة تدعى Hayden "هايدن" كانت مصابة بمرض السرطان ولكنه لم يثنيها عن مسايرة الحياة بشكل طبيعي والظهور بشخصيتها القوية التي لا تبالي نظرات المجتمع لتغيير شكلها وتساقط شعرها بسبب المرض، لذلك وقع الاسم عليها "هايدن" لتوصيل رسالة بأنه يقف خلف اسم البراند شخصية ملهمة قوية.

وعن نوعية الأكسسوارات، أكد شادي أن الكوليكشن عبارة عن "عقد وسلاسل وأحزمة وشنط، وأحذية نسائية.
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي
منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

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منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

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