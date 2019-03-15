رئيسة وزراء نيوزيلاندا: دلائل على وجود مخططات إرهابية بعد حادث المسجدين

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وصفت الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش بأنه عمل إرهابي.



وأضافت القناة أن أرديرن أعلنت أن هناك دلائل على وجود مخططات إرهابية أخرى.



ونوهت أرديرن إلى أنه من المعتقد أن 40 شخصا فقدوا أرواحهم وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش.



وأعلنت أرديرن رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى مرتفع.