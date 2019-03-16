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سيارات

مدير سوق السيارات المستعملة: حملة خليها تصدي تسببت في ركود تام.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 03:11 ص
كريم عاطف - عدسة ايهاب اشرف
قال العميد إبراهيم إسماعيل مدير عام أسواق السيارات بمدينة نصر، إن حملة خليها تصدي التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء.

وأضاف إسماعيل لـ "صدى البلد" أن تحديد الأسعار من حيث ارتفاعها وانخفاضها من خلال عاملين هما تصنيع السيارة أو وسعر شرائها من الخارج فلو الحكومة وضعت سعر للسيارة بجمركها وتحديد سعر البيع للمواطن وهذا إجراء ليس بصعب حتى يطمئن المواطن بالإضافة الى تصنيع السيارات مثل شركة النصر للسيارات وتم إنتاج منتج مصرى سيتم التحكم فى أسعار السيارات فى مصر .

وتابع أن حملة خليها تصدي ستهدأ أو تتوقف عن عملها عندما يعلم المشتري ثمن السيارة وتكلفتها على المستورد حتى لا يكون هناك خداع أو جشع من بعض التجار .

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