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رياضة

موعد قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:19 ص
الشامبيونزليج
الشامبيونزليج
عبدالله هشام
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى قرعة دور ربع النهائي للبطولة دوري أبطال أوروبا والتى من المؤكد أن تشهد منافسات شرسة بين كبار الفرق في القارة العجوز.

وتقام قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمدينة نيون السويسرية وستكون مذاعة على قناة BEIN SPORTS NEWS hd المفتوحة .

ويتنافس في البطولة كل من ليفربول بقيادة المحترف المصري محمد صلاح وبرشلونة ومانشستر سيتي واياكس ومانشستر يونايتد وبورتو ويوفنتوس .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدوري ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

على جانب آخر تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبلين، والإياب يومي 7 و8 مايو، ويستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى، المباراة النهائية للبطولة فى 1 يونيو القادم.

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