حادث نيوزيلندا الإرهابي .. وزيرة الهجرة تطمئن على الجالية المصرية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب التفجير الإرهابي الذي حدث في أحد المساجد جنوب نيوزيلندا.



وأكد "الوسيمي"، متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين، مشيرا إلى إصدار تحذير للمصريين بنيوزيلندا لتوخي الحذر.



كما تواصلت "مكرم"، مع أحد رموز الجالية للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك.



وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها بكل الأمن والسلامة لكافة المصريين في نيوزيلندا وباقي دول العالم.