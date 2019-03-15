خاص بالــ فيجيتريان.. تعرف على تأثير عدم تناول اللحوم على الجسم

انتشرت في الآونة الأخيرة حميات يتبعها البعض عن طريق تناول الخضراوات فقط أو الخضراوات والفواكه والعصائر ذلك لتقليل البروتين وكميات الدهون التي يكتسبها الجسم ولكن لا يظن البعض أن تلك الأنظمة بالقدر المفيد بها فهي أيضا تضر الجسم.





وذكرت مجلة "بلوس جينيتيكس" أن تناول كميات كبيرة من الخضروات يفيد الجسم حقا ولكن نقص البروتينات والعناصر الغذائية بها يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة والتعب المزمن وفقر الدم وانفصام الشخصية كما أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تسريع تراكم الطفرات في الحمض النووي.



