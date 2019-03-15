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منوعات

خاص بالــ فيجيتريان.. تعرف على تأثير عدم تناول اللحوم على الجسم

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:36 م
صدى البلد
مريم صليب
انتشرت في الآونة الأخيرة حميات يتبعها البعض عن طريق تناول الخضراوات فقط أو الخضراوات والفواكه والعصائر ذلك لتقليل البروتين وكميات الدهون التي يكتسبها الجسم ولكن لا يظن البعض أن تلك الأنظمة بالقدر المفيد بها فهي أيضا تضر الجسم.

وذكرت مجلة "بلوس جينيتيكس" أن تناول كميات كبيرة من الخضروات يفيد الجسم حقا ولكن نقص البروتينات والعناصر الغذائية بها يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة والتعب المزمن وفقر الدم وانفصام الشخصية كما أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تسريع تراكم الطفرات في الحمض النووي.

جدير بالذكر أن فيتامين بي 12 الذي يحمي الجسم من الإصابة بأمراض المناعة موجود في المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الأسماك واللحوم بأنواعها، والدواجن، والبيض، والحليب، بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته، ولكنّه غير موجود إطلاقًا في الأغذية النباتية.

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