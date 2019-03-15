حريق في شقة سكنية بالمنصورة..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بشقه سكنية بالدور الثالث بعقار سكنى بمنطقة حى الجامعه بالمنصورة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة اول المنصورة يفيد بنشوب حريق بالدور الثالث بعقار بشارع مسعد بن عميرة متفرع من شارع احمد ماهر بمدينة المنصورة .



وانتقل رجال المباحث ورجال الحماية المدنية بقيادة المقدم احمد عوض قائد اطفاء الدقهلية الى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار فيما اتى الحريق على محتويات الشقه فيما لم يسفر الحريق عن اى خسائر فى الارواح او اصابات .



وبالفحص تبين ان الحريق شب بسبب ماس كهربائى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه .