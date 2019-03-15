فضل: ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم أولويات مصر في كأس الأمم

يضع محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أهم أولويات تنظيم البطولة.



قال "فضل" في النشرة الصحفية اليومية للجنة المنظمة إن ذوي الاحتياجات الخاصة يتواجدون في كل خططه للمجالات المختلفة في البطولة.



أكد "هدفي هو وجود كل المصريين معي في البطولة. فتح الباب أمام الشباب لخلق كوادر جديدة وطبعا الاستفادة من طاقة الجميع وأولوهم أصحاب الاحتياجات الخاصة".



أوضح فضل أن ملف المتطوعين سيشهد مشاركة أصحاب الاحتياجات الخاصة، وشرح "ّذلك بخلاف وجود كل الخدمات في الملاعب والطرق لمساعدتهم على الاستمتاع بالبطولة".



وتستضيف مصر كأس أمم إفريقيا 2019 بعد انتخابها في مكان الكاميرون. ويفصح فضل "رغم ضيق الفترة وتكليفنا بالمسؤولية في وقت ضيق لكننا نعمل على تقديم نسخة تفخر بها البلاد أمام العالم".