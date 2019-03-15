اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور

بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين ، عملية فرز الصناديق بحضور المرشحين ووكلائهم وحضور اللجنة المشرفة من نقابة الصحفيين .



و اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، باب التصويت بعد إنتهاء المدة المحددة، وطالبت اللجنة خلال المكبرات الصوتيه، السادة المستشارين عدم فتح صناديق الانتخابات إلا بحضور مندوبي المرشحين.



كما طالبت المندوبين والمرشحين، بالاصطفاف حتي يتمكنوا من دخول اماكن الفرز بدون زحام، مؤكدين أن الصناديق لن تفتح إلا بحضور المرشحين والمندوبين.





وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.



تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

