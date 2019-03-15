ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:42 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - نورهان خفاجي
بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين ، عملية فرز الصناديق بحضور المرشحين ووكلائهم وحضور اللجنة المشرفة من نقابة الصحفيين .

و اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، باب التصويت بعد إنتهاء المدة المحددة، وطالبت اللجنة خلال المكبرات الصوتيه، السادة المستشارين عدم فتح صناديق الانتخابات إلا بحضور مندوبي المرشحين.

كما طالبت المندوبين والمرشحين، بالاصطفاف حتي يتمكنوا من دخول اماكن الفرز بدون زحام، مؤكدين أن الصناديق لن تفتح إلا بحضور المرشحين والمندوبين.


وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.
اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور
اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور
اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور
اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور
اللجنة القضائية تبدأ فرز صناديق انتخابات الصحفيين ..صور

ترشيحاتنا

كاف: سننظم أمم أفريقيا على غرار دوري الأمم الأوروبية

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

خطيب الحرم النبوي يحذر من يتعمدون توقيت المنبّه بعد طلوع الشمس

مصطفى بكري يكشف دوافع مرتكبي حادث نيوزيلندا الارهابي .. فيديو

الهجرة: استشهاد ٣ مصريين في حادث نيوزيلندا الارهابي

تعرف على الارهابيين المكتوب اسميهما بسلاح منفذ الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

«من موت إلى موت».. قصة عائلة سورية نجت من الحرب في سوريا فقتلت في نيوزيلندا

صدام مرتقب بين محمد صلاح وميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كامل الوزير: مستمر في حملاتي التفقدية حتى خروجي من الوزارة..فيديو

الهجرة: شحن جثامين المصريين بحادث نيوزيلندا بعد التعرف على هويتهم

الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

عكاشة ساخرًا من تميم: مريض نفسي ومصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو
عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو
توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو
عبد الرحمن أبو زهرة: راتبي كان 18 جنيها في المسرح القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟