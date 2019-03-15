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مؤشرات أولية بالصحفيين .. تقدم رشوان على رشاد بفارق 25 صوتا باللجنة رقم 13

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:04 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - حماده خطاب
أظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين باللجنة الفرعية رقم 13 عن تقدم المرشح ضياء رشوان على منافسيه على مقعد النقيب.

حصل رشوان، على 77 صوتا، فيما حصل منافسه رفعت رشاد على 52 صوتا، وطلعت هاشم صوت واحد، وسيد الإسكندرانى صوتين، وسمية محمود 3 أصوات، وعبد النبى سليمان صوتين وعاصم رشوان صوتين، وسعيد فرج صوت واحد فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة باللجنة 7 أصوات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.

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