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حب الوطن: مجزرة مسجد نيوزيلندا جرس إنذار للعالم للأخذ برؤية مصر

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:24 م
حادث نيوزيلندا الإرهابي
حادث نيوزيلندا الإرهابي
القسم السياسي
أدان المستشار أسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذى قام به أحد الأشخاص ضد المصلين الأبرياء داخل "مسجد النور" في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة واصفا هذا الحادث بالمجزرة التى تدق ناقوس الخطر امام العالم كله بخطورة ظاهرة الإرهاب الأسود واعتبر " عبد الجواد " فى بيان له أصدره منذ قليل أن هذا الحادث الذى أدى الى مقتل 49 من المصلين الأبرياء بمثابة جرس إنذار للعالم كله للأخذ برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وقال المستشار أسامة عبد الجواد إن هذا الحادث الإرهابي أكد للعالم كله أنه لا توجد دولة داخله بمنأى عن الإرهاب وأن المجتمع الدولى بأسره مطالب بالإسراع فى عقد مؤتمر عالمى لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود واتخاذ مواقف حاسمة ضد جميع الدول التى تمول وتسلح وتشجع وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأضاف أن العالم كله يجب أن يأخذ برؤية مصر الثاقبة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والتى حققت نجاحات كبيرة فى محاصرة الإرهابيين وتوجيه ضربات موجعة ضدهم شلت من حركتهم متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

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