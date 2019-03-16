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اقتصاد

26 مارس.. المصرية اللبنانية تناقش خطط التنمية الصناعية للنمو الاقتصادي

السبت 16/مارس/2019 - 05:31 ص
فتح الله فوزي رئيس
فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
ولاء عبد الكريم
تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة بعنوان "التنمية الصناعية.. رؤية جديدة للنمو الاقتصادي" بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن الندوة تأتي فى إطار دور الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بخريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة والواعدة في هذا المجال.

وأضاف الحوت، أن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المصري واللبناني فى مجالات الصناعات المختلفة فى مصر يأتي على رأس أولويات وخطط اللجنة، بالاضافة إلى دعم مواصلة الحكومة لخطط الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الأراضي الصناعية وحوافز للمستثمرين وتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة فى مختلف مجالات الصناعة.

وأوضح أن ندوة التنمية الصناعية ستستعرض رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها كأحد أهم أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالصناعة والصناع فى زيادة مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادي من خلال الآليات المختلفة وحوافز الاستثمار الصناعي.

وتابع الحوت، أن الجمعية المصرية اللبنانية لها دور بارز فى تشجيع الاستثمار اللبناني والمصري وفى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة فى خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار المباشر من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر.

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