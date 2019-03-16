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فن

محمد عبده يشعل حماس جمهور الإحساء.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 12:28 ص
محمد عبده
محمد عبده
سعيد فراج
بدأ فنان العرب محمد عبده فعاليات حفله الغنائي بمدينة الإحساء السعودية، الليلة الجمعة، والمقامة ضمن حفلات الشرقية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

أشعل محمد عبده حماس جمهور حفله بالإحساء، والذي شهد حضور مكثف قدر بالآلاف، وقدم لهم عددا من أروع أغانيه الطربية القديمة والحديثة باللهجة الخليجية.

يذكر أن أحدث أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت "تدلل يا وطن"، مع الفنانين "راشد الماجد ومزعل فرحان"، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.

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