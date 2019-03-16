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محافظات

اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 05:51 ص
ملتقى الشباب العربى
ملتقى الشباب العربى الإفريقى
شاذلى عبد الفتاح
ساعات قليلة وتشهد مدينة أسوان إنطلاق فعاليات أكبر حدث تاريخى متمثل فى ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام فى الفترة من اليوم السبت 16 إلى 18 مارس الحالى وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وكانت قد شهدت أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 ، وعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية خلال الساعات الماضية توافد الوفود الشبابية المشاركة فى الملتقى من مختلف الدول والجنسيات العربية والإفريقية لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.

هذا ويحظى ملتقى الشباب العربى والأفريقى حضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية ، وبخاصة الإفريقية والعربية لكونه الحدث الأهم الذى يجمع بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أرض جوهرة النيل الساحرة وسط الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل الجاف على صفحة نهر النيل الخالد.

وفى هذا الإتجاه كانت مدينة أسوان قد شهدت طفرة غير مسبوقة من التطوير والتجميل والتشجير والإضاءة المبهرة وتزينت لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها من المشاركين بهذا الحدث التاريخى العالمى ملتقى الشباب العربى الأفريقى .
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور
اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور

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