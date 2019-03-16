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اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 16 مارس 2019

السبت 16/مارس/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 16 مارس 2019، على ارتفاعات أمس، الجمعة، بشكل طفيف بمعدل جنيه في الجرام نتيجة الارتفاع في الأسعار العالمية.

وسجل الجرام عيار 21 نحو 632 جنيهًا، وعيار 24 نحو 725 جنيها، وعيار 18 نحو 542 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5050 جنيها، فيما سجل السعر العالمي للأوقية 1303 جنيهات.

وارتفع سعر الذهب أمس، الجمعة، متعافيا من الهبوط الحاد الذي مُني به في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.

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