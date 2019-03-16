ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. انطلاق مباريات بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلي

السبت 16/مارس/2019 - 10:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الحكيم أبو علم
تنطلق صباح اليوم السبت، مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى 26 مارس الجاري، بمشاركة 17 فريقا بعد أن أجريت أمس مراسم قرعة البطولة والاجتماع الفني، في حضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، و كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وهويدا مندي المدير التنفيذي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالنواحي التنظيمية الخاصة بالبطولة، التي تقام مبارياتها على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة بعدما شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة للجان العاملة التي تم تشكيلها في وقت سابق؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب، وتوافر الخدمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة للفرق وطواقم التحكيم والوفود المشاركة في البطولة.

وأكدت اللجنة استمرار عمل اللجان؛ كل في مجاله على مدار الساعة؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق المشاركة، حيث تم تخصيص مرافقين لهم يجيدون التحدث بالإنجليزية والفرنسية؛ لتسهيل انتقالات الفرق من فنادق الإقامة إلى أماكن التدريب والصالات التي تستضيف المباريات، مع توفير فريق طبي في الملاعب وفي أماكن الإقامة تحسبًا لأية طوارئ.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء غدا الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل، حيث تم التنسيق بين اللجان المختلفة على مدار الساعات الماضية لضمان خروج الحفل بصورة لائقة، وتم عمل أكثر من بروفة لحفل الافتتاح.

من جانبه أشاد «سراج الدين» بالجهود التي تقوم بها كافة اللجان، وإدارات النادي المختلفة، لافتا إلى أن تضافر هذه الجهود سيسهم في تنظيم البطولة وفقا لأفضل المعايير بما يتناسب مع مكانة النادي الأهلي وتاريخه في تنظيم البطولات الكبيرة.

وطالب رئيس اللجنة باستمرار العمل؛ لتوفير كافة سبل الراحة للفرق والوفود المشاركة، خاصة أن نجاح البطولة يعكس الصورة الإيجابية للرياضة المصرية على الصعيد الخارجي.

ترشيحاتنا

إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

وداعًا للاسكرين شوت.. واتساب تمنع هذه الميزة في الإصدار الجديد

فتح صدره أمام الرصاص.. قصة البطل الباكستاني الذي تصدى لسفاح نيوزيلندا

تفاصيل 89 دقيقة في حادث نيوزيلندا الإرهابي

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

حازم إمام: لاسارتي غير شكل الأهلي.. وشبيبة الساورة في المتناول

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

بعد مذبحة المسجدين.. إغلاق مستشفى في نيوزيلندا عقب تهديدات بعمل إرهابي

في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستولجيا

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

احذر.. 3 أخطاء يقع فيها كثير من الأزواج فتزداد حجم المشكلات بينهما

سفاح مسجدي نيوزيلندا: أتطلع لجائزة نوبل للسلام تكريما على نضالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

فيديو

دبلوماسي: هدف ملتقى الشباب العربي الأفريقي الاستثمار في المستقبل.. فيديو
هبة البشبيشي: ملتقى الشباب العربي الإفريقي يعد التجربة الأولى في القارة ..فيديو
ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب
المرور: هدوء في الحركة على معظم المحاور والميادين الرئيسية
وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟