اليوم.. انطلاق مباريات بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلي

تنطلق صباح اليوم السبت، مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى 26 مارس الجاري، بمشاركة 17 فريقا بعد أن أجريت أمس مراسم قرعة البطولة والاجتماع الفني، في حضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، و كلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وهويدا مندي المدير التنفيذي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالنواحي التنظيمية الخاصة بالبطولة، التي تقام مبارياتها على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.





وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة بعدما شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة للجان العاملة التي تم تشكيلها في وقت سابق؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب، وتوافر الخدمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة للفرق وطواقم التحكيم والوفود المشاركة في البطولة.





وأكدت اللجنة استمرار عمل اللجان؛ كل في مجاله على مدار الساعة؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق المشاركة، حيث تم تخصيص مرافقين لهم يجيدون التحدث بالإنجليزية والفرنسية؛ لتسهيل انتقالات الفرق من فنادق الإقامة إلى أماكن التدريب والصالات التي تستضيف المباريات، مع توفير فريق طبي في الملاعب وفي أماكن الإقامة تحسبًا لأية طوارئ.





ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء غدا الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل، حيث تم التنسيق بين اللجان المختلفة على مدار الساعات الماضية لضمان خروج الحفل بصورة لائقة، وتم عمل أكثر من بروفة لحفل الافتتاح.





من جانبه أشاد «سراج الدين» بالجهود التي تقوم بها كافة اللجان، وإدارات النادي المختلفة، لافتا إلى أن تضافر هذه الجهود سيسهم في تنظيم البطولة وفقا لأفضل المعايير بما يتناسب مع مكانة النادي الأهلي وتاريخه في تنظيم البطولات الكبيرة.



