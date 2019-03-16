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هبة البشبيشي: ملتقى الشباب العربي الإفريقي يعد التجربة الأولى في القارة ..فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 10:34 ص
ملتقي الشباب العربي
ملتقي الشباب العربي الأفريقي
مي محمد
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة في الشأن الإفريقي، إن ملتقي الشباب العربي الإفريقي يعد الملتقى الأول من نوعه فيما يتعلق بشريحة الشباب المشاركين فيه، فمنهم المتخصص في ريادة الأعمال، العلاقات الإفريقية العربية وغيرها. 

وأشارت "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية لها بفضائية "extra news"، اليوم السبت، إلى أن هذه التجربة الملتقي العربي الإفريقية تعد تجربة الأولى من نوعها داخل المنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتة إلى أن مؤسسة الرئاسة داخل الدولة المصرية تهتم بصورة كبيرة بشريحة الشباب، مؤكدة أن إفريقيا لديها موارد طبيعية حتى اليوم لم تستثمر بعد.

ونوهت بأن القارة الأفريقية، وفرت عنصر الأمن الذي يعد أهم عنصر جاذب للاستثمار داخل القارة الإفريقية، حيث يجب توفير هذا العنصر للحفاظ على رؤؤس الأموال والموارد الطبيعية. 

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