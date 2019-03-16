أستراليا تمنع دخول كاتب بريطاني مشهور بعد تصريحاته المسيئة ضد الإسلام

قال وزير الهجرة الأسترالي ديفيد كولمان إن الكاتب والمتحدث اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس منع من دخول أستراليا بعد إدانته للإسلام في أعقاب هجمات مسجد كرايستشيرش.



وعن طريق الكتابة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادث الإرهابي الشنيع وإطلاق النار على المصلين في نيوزيلندا، والتي قتل فيها 49 شخصًا، وصف يانوبولوس الإسلام بأنه «ثقافة دينية همجية وغريبة».



وكان من المفترض أن يانوبولوس يقوم بجولة في أستراليا هذا العام، ولكن وزير الهجرة قال إن رد الكاتب البريطاني كان «مروعًا وأثار الكراهية والانقسام».



وقال كولمان في بيان نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية: «إن الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش استهدف المسلمين أثناء أداء صلاة الجمعة، وهو عمل شرير».



وأعلنت أستراليا اليوم، السبت، وقوفها مع نيوزيلندا ومع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم لإدانة هذا العمل «اللاإنساني».