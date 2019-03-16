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تضامنا مع مذبحة نيوزيلندا.. عروسان ينصرفان من زفافهما ليضعا الورود في مسجد

السبت 16/مارس/2019 - 03:06 م
العروسان ريس وكيلي
العروسان "ريس" و"كيلي كامبل"
نهى حمدي
في اليوم الذي يتمنى العروسان أن تغمرهما فيه السعادة، قرر "ريس" و"كيلي كامبل" أن يسيرا في اتجاه معاكس تمامًا، وأن يشاركا العالم حزنه على مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، حيث اتجها بفستان الزفاف الأبيض والبذلة الرمادية وباقات الزهور، إلى أحد المساجد ووضعا 3 باقات من زهور زواجهما خارج مسجد تاورانجا بنيوزيلندا بعد صلاة الظهر.

وذكر موقع "nzherald.co.nz"، أنه بعد أن تبادل الزوجان الوعود على الشاطئ في جبل مونجانوي عند شروق الشمس هذا الصباح، واستقبلا المدعوين في كنيسة محلية، قررا وهما في طريقهما إلى المنزل ترك ثلاث باقات من زهور الزفاف الخاصة بهما في المسجد تضامنا مع 50 مسلما قتلوا في هجمات كرايستشيرش الإرهابية على مسجدين.

وقالت العروس "ريس كامبل": "لقد شعرنا بالضيق والحزن الشديد للأشخاص الذين فقدوا أسرهم"، مضيفًة: "لقد كانت لدينا زهور من حفل زفافنا الذي اعتقدنا أنه سيكون من الجيد وضعها أمام المسجد لإظهار الدعم لأولئك الذين يمرون بوقت عصيب حاليا والوقوف معهم بطريقة ما".

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