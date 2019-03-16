الأهلي يتأهل لدور الـ 8 بأبطال أفريقيا بالفوز بثلاثية على شبيبة الساورة.. فيديو

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الي دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما فاز على منافسه شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت بإستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الختامية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



وسجل ثلاثية الأهلي مروان محسن هدفين وحسين الشحات.



وبهذا الفوز يصل الاهلي الي النقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة



بدأت المباراة بدقيقة حداد للاعبي الفريقين على ارواح ضحايا حادث نيوزلاندا الارهابي.



اول تهديد كان من نصيب من شبيبة الساورة فى الدقيقة الاولى بعد هجمة خطيرة قادها توماس أوليموانجو الا ان الحارس محمد الشناوي تمكن من التصدي لها.



وسيطر الاهلي على فعاليات المباراة في اول 10 دقائق بالشوط الاول في ظل ضغط على الدفاعات الجزائرية بحثا عن الهدف الأول.



وكان اول تهديد من جانب الاهلي بعد مرواغة رائعة من النيجيري جونيور أجايي وتمريرة عرضية لم تجد اي لاعب من الاهلي ليسكنها الشباك الجزائرية.



وفى الدقيقة 14 تلقى جونيور اجايي كرة عرضية سددها برأسية على يسار حارس شبيبة الساورة،الا انها اخطأت الشباك.

وبالدقيقة 18 ارسل علي معلول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس شبيبة الساورة،لترتد الي ناصر ماهر الذي سددها بقوة ولكنها ارتطمت بدفاع الفريق الجزائري.



وسدد ناصر ماهر تسديدة صاروخية بالدقيقة 23 من خارج منطقة الجزاء كادت ان تعلن عن الهدف الاول للفريق الاحمر.

وتراجع فريق شبيبة الساورة لمناطق دفاعه وذلك منتظر هجمة مرتدة على دفاعات الفريق الأحمر.



ونجح الاهلي في تسجيل الهدف الاول بالدقيقة 30 من عمر الشوط الاول بعد عرضية ارضية من جانب الدولي التونسي علي معلول.



وكان اول تهديد من جانب شبيبة الساورة تسديدة من محمد الامين بالدقيقة 37 الا انها علت العارضة للحارس محمد الشناوي.

وسيطر الفريق الجزائري على الكرة بحثًا عن هدف التعادل وسط تراجع من جانب الأهلي بعد الهدف الأول.



وقبل نهاية الشوط الاول استطاع الاهلي تسجيل الهدف الثاني عن طريق مروان محسن بالدقيقة 45.

بدأ الشوط الثاني بضغط من جانب النادي الاهلي وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الثالث في المباراة.

وبالدقيقة 51 احتسب الحكم خطأ على مدافعي شبيبة الساورة لصالح جونيور أجايي بعد تدخل قوي في وسط الملعب.

وهدد فريق شبيبة الساورة مرمى الأهلي بالدقيقة 53 عن طريق اللاعب حمار زيري،الا ان التسديدة علت عارضة النادي الأهلي.

وكاد مروان محسن قريب من ان يسجل الهدف الثالث بالدقيقة 58 بعدما استقبل عرضية رائعة من علي معلول الا انها خرجت بجوار القائم.

وخيم الهدوء على فعاليات المباراة وسط تبادل كرات بين الفريقان في وسط الملعب دون تشكيل اي خطورة من جانب اي فريق على الاخر.

واقترب الاهلي من تسجيل هدفه الثالث بالدقيقة 69،بعد تسديدة صاروخية من ناصر ماهر،الا ان الحارس تمكن من انقاذها بصعوبة.

واستقر مارتن لاسارتي على الدفع بحسين الشحات في المباراة بدلا من جونيور اجايي،ودخول ياسر ابراهيم بدلًا من ايمن اشرف.

واستطاع الاهلي تسجيل الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات بالدقيقة 82.

وكاد المغربي وليد ازارو ان يضيف الهدف الرابع بعد تسديدة قوية بالدقيقة 85 الا انها مرت بجوار القائم.