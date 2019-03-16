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فن

بالصور.. فيديو كليب يجمع وفاء عامر بنجلها في عيد الأم

السبت 16/مارس/2019 - 09:27 م
وفاء عامر
وفاء عامر
قسم الفن
تعاقدت الفنانة وفاء عامر مع شركة 7drk ، على المشاركة في أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها"، ويشاركها في الاداء التمثيلي لاول مرة نجلها الوحيد عمر، ومن المقرر تصويرها علي طريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق ٢١ مارس الجاري.

تدور احداث الكليب في إطار إنساني يحث المشاهدين علي الاهتمام بأمهاتهم و مراعاتهم والتعبير لهم عن الشكر والامتنان.

أغنية "أشبع منها" من غناء وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وانتاج مشترك بين كل من شركة Elshaer و 7DRK و شركة wow Production media.

علي صعيد اخر تواصل "وفاء" تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل.

بالصور.. فيديو كليب يجمع وفاء عامر بنجلها في عيد الأم
بالصور.. فيديو كليب يجمع وفاء عامر بنجلها في عيد الأم
بالصور.. فيديو كليب يجمع وفاء عامر بنجلها في عيد الأم
بالصور.. فيديو كليب يجمع وفاء عامر بنجلها في عيد الأم

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