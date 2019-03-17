تجار الكيف يتساقطون.. ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته 500 طربة حشيش

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ،وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش.



استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية الفاعلة فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة ، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع بمحافظة مطروح ، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وهم المدعو/ناصر . ك . ع – مواليد 1979 – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ( سبق إتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص ، مخدرات " ) . ، و المدعو/محمد . ك . ع – مواليد 1990 – عاطل – ومقيم بذات العنوان ( سبق إتهامه فى قضية ضرب ومحكوم عليه غيابيًا فيها بالحبس شهر.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط الأول حال إستقلاله سيارة ( بدون لوحات ) فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) .



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة والمتهم الهارب ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

