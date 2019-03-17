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نائب وزير الاتصالات: مصر تشترك مع إفريقيا في كثير من المشكلات والتحديات

الأحد 17/مارس/2019 - 01:28 ص
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان
حمزة شعيب
قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن هناك جسورًا كبيرة بين مصر وإفريقيا، حيث إن مصر تحاول أن تزيد القدرة التعليمية والتأهيلية للشباب العربي والإفريقي، لافتا إلى أن هناك أكثر من مؤسسة في مصر تدير عملية التدريب لكل السنين العمرية حتى للأطفال في مجال المبرمج الصغير، واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف العطار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك تجربة للتحول الرقمي في مصر، بداية من الألفينات، للقدرة على مشاركتها مع الدول الإفريقية وإحداث تعاون كامل معها.

وأردف نائب وزير الاتصالات أن مصر تشترك مع إفريقيا في كثير من المشكلات والتحديات، وبالتالي فإن الفكر المصري والشباب المصري والقدرات البشرية والأكاديمية من المفترض أن تتجمع مع إفريقيا لصالح القارة، بالتناسق مع دور مصر الريادي، خصوصًا في ظل ترؤسنا الاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته شهدا، مساء السبت، احتفالية خاصة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد بأسوان.

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