مفاجأة.. اعرفي مستوى ذكاء طفلك من الديناصورات

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الآباء يمكنهم تحديد ذكاء أبنائهم من خلال ملاحظة الألعاب التي يفضلونها في سن صغيرة.
ووفقًا لموقع "هارت" البريطاني، فإن الأطفال الذين يهتمون بشكل كبير بألعاب الديناصورات وعالمها يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء لأن ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة المعلومات وعلى التركيز.
وأوضحت الدراسة أن اهتمام الأطفال بهذه الألعاب تحديدًا يمنحهم مزايا كثيرة بعد الالتحاق بالمدرسة، وفيما يخص الديناصورات تحديدًا أوضحت جويس ألكساندر من جامعة إنديانا وأحد القائمين على الدراسة أن الطفل إذا كان منبهرًا بديناصور يشاهده في فيلم فهذا يُعد اهتماماً إدراكياً أما إذا كان يفضل الألعاب على شكل ديناصورات فذلك يُعد اهتماماً فكرياً.