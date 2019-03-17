مفاجأة.. اعرفي مستوى ذكاء طفلك من الديناصورات

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الآباء يمكنهم تحديد ذكاء أبنائهم من خلال ملاحظة الألعاب التي يفضلونها في سن صغيرة.





ووفقًا لموقع "هارت" البريطاني، فإن الأطفال الذين يهتمون بشكل كبير بألعاب الديناصورات وعالمها يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء لأن ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة المعلومات وعلى التركيز.



